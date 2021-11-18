Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 18 ноября

В четверг, 18 ноября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Ленина и Кирова, в районе площади Московской на улицах Грабцевское шоссе, Заводская, Тульская, Автомобильная, Фридриха Энгельса, Маршала Жукова, Площадь Победы и Степана Разина.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Голодское-Суворов-Одоев, Калуга-Медынь, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, в Перемышльском, Жуковском, Мещовском, Бабынинском и Дзержинском районах.

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