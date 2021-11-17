Калуга купила в лизинг четыре новых автобуса
Калуга купила четыре новых автобуса. В среду, 17 ноября, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
Транспорт приобретен в лизинг. Автобусы будут работать на городских маршрутах. Один из них - на маршруте №9.
- Это позволит городскому транспорту более уверенно выполнять необходимый график и интервалы движения на линии, - заявил Денисов.
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