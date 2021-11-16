Отключение светофоров вызвало пробки в центре Калуги

Вечером во вторник, 16 ноября, на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге отключились светофоры. Об этом сообщили наши читатели.

Движение в этом районе существенно затруднено.

Второстепенной на перекрестке является улица Королева. Так что основные заторы образовались со стороны Каменного моста и со стороны парка Циолковского.

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