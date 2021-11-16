В Калуге предложили изменить режим работы светофоров на трех перекрестках

В Калуге предложили изменить режим работу светофоров на трех перекрестках. Эта тема обсуждалась во вторник, 16 ноября, на заседании комитетов городской думы.

Один из депутатов предложил заняться тремя перекрестками - Жукова и Горького, Луначарского и Тульской, Октябрьской и Большевиков.

По его мнению, дороги там узкие, поэтому время работы зеленых светофоров для пешеходов можно сократить до 12-15 секунд. А за счет этого для автомобилистов будет больше времени для проезда.

Этот вопрос дальше будут обсуждать на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

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