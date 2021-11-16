В Калуге водителя внедорожника оштрафовали после публикации в соцсетях

В Калуге 35-летнего водителя внедорожника «Тойота» оштрафовали по двум статьям административного кодекса после публикации в соцсетях. Об этом 16 ноября сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

Ранее в интернете разместили фотографию этой машины, разворачивавшейся на пешеходном переходе на улице Кирова у Театральной площади. Нарушение произошло в 20:00 14 ноября.

За такой маневр автомобилиста оштрафовали на 500 рублей.

Кроме того, инспекторы обнаружили, что на машине установлена дополнительная защита переднего бампера. За внесение изменений в конструкцию авто калужанин также оштрафован на 500 рублей. Убрать обвес он должен в течение 10 дней. Иначе его ждет наказание по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» - штраф в 2000-4000 рублей, арест на 15 суток либо обязательные работы на 40-120 часов. Регистрацию транспортного средства могут аннулировать.

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