Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 16 ноября

Во вторник, 16 ноября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на улицах Ленина и Кирова.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Балабаново на улицах 1 мая, Энергетиков и Московская, в городе Кременки на улицах Школьная, Мира, Победы и Циолковского, в городе Обнинск на улицах Победы, Мира, Гагарина, Энгельса, Королева, Пирогова, Менделеева и Цветкова, проспектах Ленина и Маркса, в районе Пяткинского и Самсоновского проездов.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл-Козельск, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Калуга-Медынь, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, в Малоярославецком, Перемышльском, Жуковском, Мещовском, Ферзиковском, Бабынинском и Дзержинском районах.

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