Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 15 ноября

В понедельник, 15 ноября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Они будут работать в центре города на Грабцевском шоссе, улицах Заводская, Тульская, Автомобильная, Фридриха Энгельса, Степана Разина, Чижевского, Рылеева, Суворова, Огарева, Вишневского, Святослава Федорова, площади Победы.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Таруса на улицах Ленина и Луначарского.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл-Козельск, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Калуга-Медынь, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, в Малоярославецком, Перемышльском, Боровском, Ферзиковском, Бабынинском и Дзержинском районах.

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