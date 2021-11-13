Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 13 ноября

В субботу, 13 ноября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 20:30.

Они будут работать в центре города на улицах Дзержинского, Достоевского, Плеханова, Суворова, Рылеева, Баумана, Циолковского, Плеханова, Георгиевская и Герцена.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Голодское-Суворов-Одоев, Калуга-Медынь, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, в Малоярославецком, Перемышльском, Мещовском, Бабынинском и Дзержинском районах.

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