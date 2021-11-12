В Калуге ДТП на улице Кирова вызвало пробки в центре города
Днем в пятницу, 12 ноября, в Калуге существенно затруднено движение на участке улицы Кирова между улицами Марата и Ленина. Это связано с ДТП, которое произошло на улице Кирова в районе перекрестка с Ленина, сообщают очевидцы.
Также заторы наблюдаются на улице Ленина.
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