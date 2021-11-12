На дорогах Калужской области установят 30 новых комплексов фиксации нарушений
До 2024 года в Калужской области планируется установить 30 новых комплексов фиксаций нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил министр дорожного хозяйства региона Михаил ГОЛУБЕВ, рассказали в пятницу, 12 ноября, в пресс-службе правительства.
На 2022 год готовится закупка 10 комплексов. Шесть из них будут контролировать скорость, три - нарушения проезда перекрестков, один - нарушения на нерегулируемых пешеходных переходах.
Всего за три ближайших года количество комплексов фотофиксации в Калуге и области увеличится с 77 до 107.
Как отметил Михаил Голубев, в 2020 году за нарушения на калужских дорогах водители заплатили 460,8 миллиона рублей, в январе-сентябре 2021 года – 414,5 миллиона рублей.
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