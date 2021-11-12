Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 12 ноября

В пятницу, 12 ноября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 15:30.

Они будут работать в центре города на улицах Ленина и Кирова, в районе площади Маяковского на улицах Грабцевское шоссе, Заводская, Хрустальная, Тульская, Автомобильная, Фридриха Энгельса, Маршала Жукова, Степана Разина, площади Победы.

В области видео и фото фиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.

А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Перемышль-Белев-Орёл-Козельск, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Калуга-Медынь, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, в Малоярославецком, Перемышльском, Мещовском, Тарусском, Жуковском, Бабынинском и Дзержинском районах.

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