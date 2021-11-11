Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 11 ноября

В четверг, 11 ноября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 18:00.

Они будут работать в центре города на улицах Дзержинского, Достоевского, Чижевского, Рылеева, Суворова и Огарёва, а также в микрорайоне Анненки на улицах Вишневского и Святослава Фёдорова.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах "Окружная дорога города Калуги", Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Калуга-Медынь, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, в Малоярославецком, Мещовском, Ферзиковском, Жуковском, Бабынинском и Дзержинском районах.

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