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Калужская ГИБДД рассказала, как избежать дня жестянщика

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.11.2021 10:22 1 643
Калужская ГИБДД рассказала, как избежать дня жестянщика

В ближайшие дни в Калужской области продолжится похолодание. Температура воздуха будет опускаться ниже нуля. На дорогах возможна гололедица. Управление ГИБДД по Калужской области опубликовало рекомендации водителям, как избежать дня жестянщика.

Автомобилистов просят выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям. Необходимо избегать резких маневров, увеличить дистанцию между авто.

Пешеходов просят помнить, что тормозной путь на скользких дорогах увеличивается. Также калужан призывают носить световозвращающие элементы на одежде.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.11.2021 10:22 1 643
Тэги: авто дороги гибдд
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