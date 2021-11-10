Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 10 ноября

В среду, 10 ноября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 19:00.

Они будут работать в центре города на улицах Дзержинского, Достоевского, Ленина и Кирова, а также в районе площади Маяковского, на Грабцевском шоссе, улицах Заводская, Тульская, Автомобильная, Фридриха Энгельса, Маршала Жукова, Степана Разина и площади Победы.

В области видео и фото фиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Калуга-Медынь, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, в Малоярославецком, Мещовском, Жуковском, Бабынинском и Дзержинском районах.

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