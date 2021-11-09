В Калуге водитель «Опеля» сбил пешехода на улице Энгельса

Около 13:35 во вторник, 9 ноября, на перекрестке улиц Энгельса и Жукова в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Опеля» двигался по Энгельса в сторону улицы Тульской и наехал на человека.

По информации МЧС, пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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