В Калуге на три дня перекроют улицу вдоль сквера Ленина из-за проведения ярмарки

В Калуге с 22:00 четверга, 11 ноября, до 20:00 субботы, 13 ноября, закроют движение транспорта на участке улицы Кропоткина от дома №43/8 до дома №9/10 по площади Старый Торг. Об этом сообщили в городской управе.

Перекрытие движения связано с проведением сельскохозяйственной ярмарки. Она будет работать в районе сквера Ленина 12 и 13 ноября с 8:00 до 18:00.

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