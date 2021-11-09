В ночь на вторник, 9 ноября, в Калуге тротуары обильно посыпали песком. Коммунальщики готовятся к похолоданию и снегопадам.

Первый снег выпал в городе утром 9 ноября. Однако на земле он пока не лежит, температура воздуха превышает ноль градусов.

МЧС предупреждает о гололедице и усилении ветра. К вечеру прогнозируются морозы.

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