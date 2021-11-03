Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 3 ноября

В среду, 3 ноября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 15:30.

Они будут работать на улицах Вишневского, Федорова, Чижевского, Рылеева, Суворова, Энгельса.

В области видео и фотофиксация проходит на трассах М3 «Украина», А130, дорогах Белоусово – Высокиничи, Калуга – Детчино, Калуга – Медынь.

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