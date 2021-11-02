В Калуге уличные парковки станут бесплатными 4 ноября

В четверг, 4 ноября, в День народного единства, уличные парковки в Калуге будут бесплатными для всех. Об этом сообщили в администрации парковочного пространства.

В остальные нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября парковки работают в обычном режиме.

Напомним, час парковки на центральных улицах Калуги стоит 35 рублей. Бесплатно машины можно оставлять с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня и 4 ноября.

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