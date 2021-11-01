На минувших выходных в Калуге сняли асфальт на двух перекрестках: Жукова – Энгельса и Ленина – Суворова. О причинах нам рассказала директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН.

На улице Жукова верхний слой сняли из-за наличия там ям. В ночь на 1 ноября дорожники не успели уложить новый асфальт. Работы обещают завершить в ближайшие дни.

На перекрестке Ленина и Суворова новый асфальт успели уложить.

- Данные мероприятия проводились с целью водоотвода осадков с пешеходного перехода, - пояснила Арен. - Предварительно была произведена геодезическая сьемка, выявившая существенный перепад высот. Точка на пешеходном переходе являлась самой низкой в отношении точки с улицы Ленина и после перехода на улицу Суворова. По результатам геодезической съемки была составлена схема с уклонами и необходимой глубиной фрезерования, для исправления существующего профиля. Работы были произведены. Будем наблюдать, помогли ли данные мероприятия для отвода лужи.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!