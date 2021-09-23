В Калуге движение на улице Московской затруднено из-за сломанного светофора

Днем в четверг, 23 сентября, в Калуге затруднено движение на улице Московской на участке между Московской площадью и путепроводом.

Как сообщают очевидцы, пробки в обе стороны возникли из-за того, что на железнодорожном переезде в районе улицы Поселковой сломался светофор. Там все время горит красный свет. В итоге все водители притормаживают, кто-то останавливается и ждет.

Калужские водители в социальных сетях сообщают, что красный свет на переезде горит как минимум час.

Также 23 сентября в Калуге затруднено движение в районе Синих мостов.