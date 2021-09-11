Этот день в истории: 11 сентября в Калуге открыли 14 приходских училищ и мужскую гимназию

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 11 сентября.

1778 – после страшного пожара 1777 года был утвержден генеральный план архитектурной застройки города Козельска.

11.09(30.08).1804 – в Калуге открыто 14 приходских училищ и мужская гимназия, преобразованная из главного народного училища. Первый директор мужской гимназии (в 1804-1810) Онисим Григорьевич Потресов послал 14 сентября 1804 года по этому поводу рапорт в училищный комитет при Московском университете.

1804 – родился Александр Иванович Полежаев (11.9(30.8).1804-1838), русский поэт. По мнению литературного критика В.Г. Белинского, до появления Лермонтова один Полежаев мог бы быть законным преемником Пушкина. В 1834-1836 годах Полежаев проходил воинскую службу на территории Калужской губернии в селе Маклаки Жиздринском уезда (ныне Думиничский район).

1936 – родился Иван Федорович Глумов. Выпускник Перемышльской средней школы, Почетный гражданин Перемышльского района, доктор технических наук, профессор МГУ, академик, лауреат Государственных премий СССР, заслуженный деятель науки России, генеральный директор ОАО «Севернефтегаз».