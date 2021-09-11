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Этот день в истории: 11 сентября в Калуге открыли 14 приходских училищ и мужскую гимназию

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 11.09.2021 08:00 0 122
Этот день в истории: 11 сентября в Калуге открыли 14 приходских училищ и мужскую гимназию

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 11 сентября.

1778 – после страшного пожара 1777 года был утвержден генеральный план архитектурной застройки города Козельска.

11.09(30.08).1804 – в Калуге открыто 14 приходских училищ и мужская гимназия, преобразованная из главного народного училища. Первый директор мужской гимназии (в 1804-1810) Онисим Григорьевич Потресов послал 14 сентября 1804 года по этому поводу рапорт в училищный комитет при Московском университете.

1804 – родился Александр Иванович Полежаев (11.9(30.8).1804-1838), русский поэт. По мнению литературного критика В.Г. Белинского, до появления Лермонтова один Полежаев мог бы быть законным преемником Пушкина. В 1834-1836 годах Полежаев проходил воинскую службу на территории Калужской губернии в селе Маклаки Жиздринском уезда (ныне Думиничский район).

1936 – родился Иван Федорович Глумов. Выпускник Перемышльской средней школы, Почетный гражданин Перемышльского района, доктор технических наук, профессор МГУ, академик, лауреат Государственных премий СССР, заслуженный деятель науки России, генеральный директор ОАО «Севернефтегаз».

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 11.09.2021 08:00 0 122
Тэги: история калуги этот день в истории
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