В Калуге до конца марта выпустят на маршруты 17 подержанных автобусов из Москвы

В Калуге до конца марта планируется выпустить на маршруты 17 автобусов, переданных в наш город правительством Москвы. В пятницу, 12 марта, об этом заявил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Это позволит улучшить транспортную ситуацию в городе, - подчеркнул он. - Сейчас автобусы проходят доработку и техосмотр.

Напомним, подержанные автобусы из столицы прибыли в Калугу еще в декабре 2020 года.

- Все автобусы марки ЛиАЗ, все оснащены кондиционерами, - рассказывали ранее в «Управлении калужского троллейбуса». - После проведения полного технического обслуживания и процедуры оформления будут работать на городских маршрутах, на которых предусмотрен транспорт большой вместимости.

Салон прибывшего из Москвы автобуса ЛиАЗ.