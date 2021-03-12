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В Калуге до конца марта выпустят на маршруты 17 подержанных автобусов из Москвы
В Калуге до конца марта планируется выпустить на маршруты 17 автобусов, переданных в наш город правительством Москвы. В пятницу, 12 марта, об этом заявил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.
- Это позволит улучшить транспортную ситуацию в городе, - подчеркнул он. - Сейчас автобусы проходят доработку и техосмотр.
Напомним, подержанные автобусы из столицы прибыли в Калугу еще в декабре 2020 года.
- Все автобусы марки ЛиАЗ, все оснащены кондиционерами, - рассказывали ранее в «Управлении калужского троллейбуса». - После проведения полного технического обслуживания и процедуры оформления будут работать на городских маршрутах, на которых предусмотрен транспорт большой вместимости.
Салон прибывшего из Москвы автобуса ЛиАЗ.
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