В Калужской области на 20 дней отключат освещение на участке трассы А130

С 5 по 25 марта в Калужской области не будет работать освещение на трехкилометровом участке трассы А130 на границе Барятинского и Мосальского районов. В четверг об этом сообщили дорожники.

- Речь идет об участке капремонта автомобильной дороги А-130 Москва – Малоярославец – Рославль - граница с Республикой Беларусь с 266 по 268 километры в районе деревни Зайцева Гора, - отмечают дорожники. - Отключение вызвано проведением ремонтных работ. Будет произведен демонтаж существующей линии освещения с последующим монтажом в соответствии с проектом.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.