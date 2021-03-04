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В Калужской области на 20 дней отключат освещение на участке трассы А130
С 5 по 25 марта в Калужской области не будет работать освещение на трехкилометровом участке трассы А130 на границе Барятинского и Мосальского районов. В четверг об этом сообщили дорожники.
- Речь идет об участке капремонта автомобильной дороги А-130 Москва – Малоярославец – Рославль - граница с Республикой Беларусь с 266 по 268 километры в районе деревни Зайцева Гора, - отмечают дорожники. - Отключение вызвано проведением ремонтных работ. Будет произведен демонтаж существующей линии освещения с последующим монтажом в соответствии с проектом.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
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