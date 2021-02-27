€ 80.12 0.42
Власти Калуги просят убрать автомобили с семи улиц для вывоза снега 28 февраля
Ночью и днем в воскресенье, 28 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с семи улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 22:00 27 февраля до 06:00 28 февраля:
- ул. Платова (от Грабцевского шоссе до ул. Пригородной);
- пл. Театральная;
- ул. Театральная;
- ул. Плеханова (от ул. Дзержинского до ул. Суворова);
- ул. Рылеева (от ул. Суворова до ул. Достоевского).
Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 28 февраля:
- ул. Моторная;
- ул. Заводская.
Тем временем
Смерть не учит ничему: мы прошлись по местам, где в прошлые годы глыбы льда убивали и калечили калужан. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!