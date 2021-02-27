Власти Калуги просят убрать автомобили с семи улиц для вывоза снега 28 февраля

Ночью и днем в воскресенье, 28 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с семи улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 27 февраля до 06:00 28 февраля:

ул. Платова (от Грабцевского шоссе до ул. Пригородной);

пл. Театральная;

ул. Театральная;

ул. Плеханова (от ул. Дзержинского до ул. Суворова);

ул. Рылеева (от ул. Суворова до ул. Достоевского).

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 28 февраля:

ул. Моторная;

ул. Заводская.

Тем временем

Смерть не учит ничему: мы прошлись по местам, где в прошлые годы глыбы льда убивали и калечили калужан. Подробности.