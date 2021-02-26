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Власти Калуги просят убрать автомобили с восьми улиц для вывоза снега 27 февраля
Ночью и днем в субботу, 27 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с восьми улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 22:00 26 февраля до 06:00 27 февраля:
- ул. Суворова;
- ул. Степана Разина;
- ул. Святослава Федорова (до МНТК);
- пер. Вишневского (до онкологического диспансера);
- ул. Никитина (от ул. Луначарского до пер. Тульского);
- ул. Плеханова (от ул. Дзержинского до ул. Суворова).
Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 26 февраля:
- ул. Платова (от пер. Новаторского в сторону Грабцевского шоссе);
- пер. Труда.
Тем временем
Смерть не учит ничему: мы прошлись по местам, где в прошлые годы глыбы льда убивали и калечили калужан. Подробности.
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