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Власти Калуги просят убрать автомобили с 16 улиц для вывоза снега 25 февраля
Ночью и днем в четверг, 25 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 16 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 22:00 24 февраля до 06:00 25 февраля:
- ул. Степана Разина;
- ул. Салтыкова-Щедрина;
- ул. Герцена (от ул. Кирова до ул. Суворова);
- ул. Плеханова (от ул. Труда до ул. Суворова);
- пер. Гостинорядский;
- ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Ленина);
- 2-ой пер. Красноармейский (от ул. Кутузова до ул. Подвойского).
Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 25 февраля:
- ул. Труда;
- ул. Рылеева;
- ул. Плеханова;
- ул. Суворова;
- 1-ый переулок Пестеля;
- ул. Московская от разворотного кольца п. Северный до ул. Азаровской;
- ул. Гагарина;
- ул. Сельская;
- ул. Генерала Попова;
- ул. Салтыкова-Щедрина;
- ул. Тульская.
Грейдирование проезжей части дороги в ночь с 24 на 25 февраля:
- ул. Поле Свободы (проезд от пл. Телевизионной до ул. Карла Либкнехта, проезд от ул. Пухова до военкомата);
- ул. Карла Либкнехта (от ул. Телевизионной до Грабцевского шоссе);
- ул. Труда (от пл. Телевизионной до Семенова городища);
- пер. Труда;
- ул. Октябрьская (от ул. Суворова до тупика);
- ул. Циолковского (от ул. Большевиков до ул. Волкова);
- ул. Волкова (от ул. Гагарина до конца).
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