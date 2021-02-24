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Власти Калуги просят убрать автомобили с 16 улиц для вывоза снега 25 февраля

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.02.2021 19:19 8 791
Власти Калуги просят убрать автомобили с 16 улиц для вывоза снега 25 февраля

Ночью и днем в четверг, 25 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 16 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 24 февраля до 06:00 25 февраля:

  • ул. Степана Разина;
  • ул. Салтыкова-Щедрина;
  • ул. Герцена (от ул. Кирова до ул. Суворова);
  • ул. Плеханова (от ул. Труда до ул. Суворова);
  • пер. Гостинорядский;
  • ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Ленина);
  • 2-ой пер. Красноармейский (от ул. Кутузова до ул. Подвойского).

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 25 февраля:

  • ул. Труда;
  • ул. Рылеева;
  • ул. Плеханова;
  • ул. Суворова;
  • 1-ый переулок Пестеля;
  • ул. Московская от разворотного кольца п. Северный до ул. Азаровской;
  • ул. Гагарина;
  • ул. Сельская;
  • ул. Генерала Попова;
  • ул. Салтыкова-Щедрина;
  • ул. Тульская.

Грейдирование проезжей части дороги в ночь с 24 на 25 февраля:

  • ул. Поле Свободы (проезд от пл. Телевизионной до ул. Карла Либкнехта, проезд от ул. Пухова до военкомата);
  • ул. Карла Либкнехта (от ул. Телевизионной до Грабцевского шоссе);
  • ул. Труда (от пл. Телевизионной до Семенова городища);
  • пер. Труда;
  • ул. Октябрьская (от ул. Суворова до тупика);
  • ул. Циолковского (от ул. Большевиков до ул. Волкова);
  • ул. Волкова (от ул. Гагарина до конца). 
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.02.2021 19:19 8 791
Тэги: авто дороги снег
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