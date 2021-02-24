Власти Калуги просят убрать автомобили с 16 улиц для вывоза снега 25 февраля

Ночью и днем в четверг, 25 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 16 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 24 февраля до 06:00 25 февраля:

ул. Степана Разина;

ул. Салтыкова-Щедрина;

ул. Герцена (от ул. Кирова до ул. Суворова);

ул. Плеханова (от ул. Труда до ул. Суворова);

пер. Гостинорядский;

ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Ленина);

2-ой пер. Красноармейский (от ул. Кутузова до ул. Подвойского).

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 25 февраля:

ул. Труда;

ул. Рылеева;

ул. Плеханова;

ул. Суворова;

1-ый переулок Пестеля;

ул. Московская от разворотного кольца п. Северный до ул. Азаровской;

ул. Гагарина;

ул. Сельская;

ул. Генерала Попова;

ул. Салтыкова-Щедрина;

ул. Тульская.

Грейдирование проезжей части дороги в ночь с 24 на 25 февраля: