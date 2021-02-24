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Вечером в среду на нескольких улицах Калуги затруднено движение
Вечером в среду, 24 февраля. на нескольких улицах Калуги затруднено движение.
Заторы образовались на улицах Жукова, Карла Либкнехта, Ленина, Тульской, Московской, Зерновой, Тарутинской, Телевизионной, Плеханова, площади Старый Торг.
Очевидцы сообщают о ДТП на перекрестке улиц Тульской и Степана Разина и на улице Московской в районе путепровода.
Улица Жукова в сторону центра стоит от площади Маяковского.
Дорожная обстановка в Калуге вечером 24 февраля 2021 года.
Тем временем
В четверг, 25 февраля, в Калужской области ожидается резкое потепление. Коммунальщики предупреждают о каше на дорогах. Подробности.
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