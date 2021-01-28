Власти Калуги просят убрать автомобили с семи улиц для вывоза снега 29 января

Ночью и днем в пятницу, 29 января, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с семи улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 28 января до 06:00 29 января:

ул. Тульская на участке от ул. Горького до ул. Восточной;

ул. Чичерина;

ул. Широкая на участке от ул. Чичерина до конца улицы;

ул. Поле Свободы на участке от ул. Пухова до военкомата;

ул. Герцена на участке от ул. Труда до ул. Суворова.

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 29 января: