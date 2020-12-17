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В Калуге на семь дней изменили маршрут автобуса №61 из-за ярмарки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.12.2020 16:29 7 578
В Калуге на семь дней изменили маршрут автобуса №61 из-за ярмарки

В Калуге изменили маршрут автобуса №61 «Швейная фабрика – Дружба». Это связано с проведением новогодней ярмарки в районе сквера Ленина, сообщает в четверг, 17 декабря, городская управа.

- Сообщаем, что в связи с проведением новогодней ярмарки и введением ограничения движения в районе сквера Ленина, маршрут № 61 не будет осуществлять заезд на остановочные пункты «пл. Старый Торг», - пояснили в администрации. - Маршрут № 61 будет осуществлять движение по: ул. Ленина - поворот на ул. Кутузова и далее по утвержденной схеме.

Данные ограничения вводятся:

  • с 17 по 20 декабря,
  • с 25 по 27 декабря.

Тем временем

Как в Калуге платить за проезд в маршрутках и автобусах картой. Наш репортаж.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.12.2020 16:29 7 578
Тэги: авто транспорт
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