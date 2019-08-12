Улицу Марата перекрыли в Калуге

Днём в понедельник, 12 августа, улицу Марата в Калуге перекрыли из-за дорожных работ.
Проехать нельзя на участке между улицами Кирова и Дзержинского.
Рабочие укладывают на этом участке асфальт. Хотя заранее об этих работах в городской управе не предупреждали.
Ранее, напомним, на комиссии по безопасности дорожного движения обсуждалась необходимость перекрытия улиц в дневное время. Чиновники заявляли, что первыми будут закрыты для проезда улицы Пухова, Октябрьская, Марата и Телевизионная, однако конкретные даты и сроки не назывались.
|
Перекрытие улицы Московской готовится в Калуге 08.08.2019 16:54
Пьяные за рулём: ещё два постоянных клиента попались инспекторам 08.08.2019 10:32
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: