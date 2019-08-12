Улицу Марата перекрыли в Калуге

Днём в понедельник, 12 августа, улицу Марата в Калуге перекрыли из-за дорожных работ.

Проехать нельзя на участке между улицами Кирова и Дзержинского.

Рабочие укладывают на этом участке асфальт. Хотя заранее об этих работах в городской управе не предупреждали.

Ранее, напомним, на комиссии по безопасности дорожного движения обсуждалась необходимость перекрытия улиц в дневное время. Чиновники заявляли, что первыми будут закрыты для проезда улицы Пухова, Октябрьская, Марата и Телевизионная, однако конкретные даты и сроки не назывались.