Вечерние троллейбусы отменят на трёх маршрутах

15.07.2019 10:44 999 Дмитрий Ивьев

Вечером в понедельник, 15 июля, «Калугаоблводоканал» запланировал проведение ремонтных работ на перекрёстке улиц Пушкина и Плеханова. Об этом сообщает пресс-служба организации. Из-за этого с 23:00 до 5:00 вторника будет приостановлено движение троллейбусных маршрутов №1, №2 и №3. В объектив вашей камеры или видеорегистратора попала авария, пробка, нарушение, интересное дорожное событие? Присылайте видео на ev@kp.kaluga.ru.



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