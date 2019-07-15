Вечерние троллейбусы отменят на трёх маршрутах

Вечером в понедельник, 15 июля, «Калугаоблводоканал» запланировал проведение ремонтных работ на перекрёстке улиц Пушкина и Плеханова. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Из-за этого с 23:00 до 5:00 вторника будет приостановлено движение троллейбусных маршрутов №1, №2 и №3.
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