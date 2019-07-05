Как перекроют центр Калуги 5 июля

Напоминаем, что в пятницу, 5 июля, несколько улиц будут закрыты для машин из-за празднования Дня образования Калужской области. Изначально сообщалось, что проехать нельзя будет и по Старому Торгу, однако организаторы торжеств решили не закрывать площадь на весь вечер.
На Театральной площади ограничения будут действовать с 12:00 до 20:00.
Сквер Ленина перекроют с 17:00 до 22:00. В это время будут перекрыты и две улицы, прилегающие к этому скверу – Гостинорядский переулок и улица Кропоткина (от Театральной улицы до Гостинорядского переулка). Везде будут установленные временные дорожные знаки.
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