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Движение по Ленина и Гурьянова перекроют

03.06.2019 16:02 5 1717 Сергей ПЕТРОВ

В понедельник, 7 июня, горуправа Калуги сообщила о закрытии на ремонт двух улиц. Первая – Ленина. Её, в связи с заменой изношенных коммуникаций «Калугатеплосетью», перекроют в ночь на пятницу, 7 июня.

Проезд по Ленина по участку между перекретсками с Чижевского и Пролетарской будет закрыт с 23:00 до 5:00.

Вторая – Гурьянова. Её также закроют для того, чтобы «Калугатеплосеть» сумела заменить изношенные сети, но уже в субботу, 8 июня.

Движение закроют на участке между домами №№ 12 и 31. Время закрытия всё то же с 23:00 до 5:00.

Водителей-полуночников просят заранее выбирать пути объезда.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: авто транспорт
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