Движение по Ленина и Гурьянова перекроют

В понедельник, 7 июня, горуправа Калуги сообщила о закрытии на ремонт двух улиц. Первая – Ленина. Её, в связи с заменой изношенных коммуникаций «Калугатеплосетью», перекроют в ночь на пятницу, 7 июня.

Проезд по Ленина по участку между перекретсками с Чижевского и Пролетарской будет закрыт с 23:00 до 5:00.

Вторая – Гурьянова. Её также закроют для того, чтобы «Калугатеплосеть» сумела заменить изношенные сети, но уже в субботу, 8 июня.

Движение закроют на участке между домами №№ 12 и 31. Время закрытия всё то же с 23:00 до 5:00.

Водителей-полуночников просят заранее выбирать пути объезда.