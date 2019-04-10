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7 машин арестовали на дороге в Анненках

10.04.2019 09:45 5 915 Дмитрий Ивьев, Фото: УФССП по Калужской области.
7 машин арестовали на дороге в Анненках

На днях в Калуге судебные приставы провели совместный рейд с сотрудниками ГИБДД. Они дежурили на дороге в Анненках, выставив на обочину специальную камеру, которая считывала номера авто и сверяла с базой должников. Нарушителей тут же тормозили инспекторы.

- У должника был выбор – либо предъявить уже оплаченную квитанцию, либо оплатить задолженность на месте через платежный терминал, - рассказали 10 апреля в пресс-службе калужского управления судебных приставов. - Если долг не оплачен, судебный пристав-исполнитель имел право наложить арест на имущество, принадлежащее должнику.

Часть водителей на месте оплатила свои долги по штрафам за нарушения правил дорожного движения. Но без ареста имущества не обошлось. Под него попали 7 автомобилей, 4 смартфона и перфоратор.

Теперь у владельцев есть 10 дней, чтобы погасить задолженности, иначе их собственность выставят на торги.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УФССП по Калужской области.
Тэги: авто приставы
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