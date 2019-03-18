Улицу Достоевского расширят за счёт тротуаров

Как мы уже рассказывали, в Калуге обсуждается вопрос организации двухстороннего движения на участке улицы Достоевского – от Марата до Плеханова.
На днях на заседании комиссии по безопасности дорожного движения приняли один из вариантов: проезжую часть расширят в результате усечения тротуаров с каждой стороны на один метр. Об этом сообщает 18 марта пресс-служба городской управы.
Сроки проведения работ пока не называются. Для начало необходимо будет разработать детальный проект и провести торги для выбора подрядчика.
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