Улицу Воронина перекроют на выходных

С 8 утра субботы, 2 февраля, до 8 утра 3 февраля в Калуге будет полностью перекрыто движение по участку улицы Воронина. Проехать нельзя будет от улицы Пролетарской до улицы Баррикад.

Как рассказали в городской управе, перекрытие связано с проведением аварийно-восстановительных работ «Калугаоблводоканалом».

- Просим водителей транспортных средств заранее выбирать маршруты объезда, - говорится в сообщении администрации.

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