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Улицу Воронина перекроют на выходных

01.02.2019 12:48 5 650 Дмитрий Ивьев
Улицу Воронина перекроют на выходных

С 8 утра субботы, 2 февраля, до 8 утра 3 февраля в Калуге будет полностью перекрыто движение по участку улицы Воронина. Проехать нельзя будет от улицы Пролетарской до улицы Баррикад.

Как рассказали в городской управе, перекрытие связано с проведением аварийно-восстановительных работ «Калугаоблводоканалом».

- Просим водителей транспортных средств заранее выбирать маршруты объезда, - говорится в сообщении администрации.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто
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