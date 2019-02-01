Улицу Воронина перекроют на выходных

С 8 утра субботы, 2 февраля, до 8 утра 3 февраля в Калуге будет полностью перекрыто движение по участку улицы Воронина. Проехать нельзя будет от улицы Пролетарской до улицы Баррикад.
Как рассказали в городской управе, перекрытие связано с проведением аварийно-восстановительных работ «Калугаоблводоканалом».
- Просим водителей транспортных средств заранее выбирать маршруты объезда, - говорится в сообщении администрации.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Заправочный коллапс: «Пазики» часами стоят в очереди за топливом 30.01.2019 16:46
В Калуге придумали, как расширить платную парковку 29.01.2019 09:10
Погоню за пьяным водителем устроили в Калуге 28.01.2019 16:51
Улица Достоевского станет двусторонней неизвестно когда 25.01.2019 17:40
Пассажиры троллейбусов падают в корыстных целях 25.01.2019 16:17
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: