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Опубликован график вывоза снега с улиц

29.12.2018 12:09 1 209 Дмитрий Ивьев
Опубликован график вывоза снега с улиц

В ближайшую неделю коммунальщики планируют продолжить вывоз снега с улиц Калуги. В городской управе опубликовали списки улиц, где будут вестись работы. Водителей призывают обращать внимание на временные знаки и не оставлять там свои машины, чтобы не мешать уборке.

Уборка в ночь с 29 на 30 декабря:

  • ул. Суворова,
  • пер. Кирова,
  • ул. Набережная,
  • проезд от ул. Генерала Попова, 16 вдоль д.18 корп. 3 с выездом на ул. Сиреневый Бульвар,
  • парковки на ул. Фомушина,
  • ул. Чапаева,
  • пл. Маяковского,
  • проезд по ул. Болотникова к железнодорожной больнице, ул. Болотникова,
  • ул. Жукова,
  • Калуга-2.

Уборка в ночь с 30 на 31 декабря:

  • ул. Суворова,
  • ул. Большевиков,
  • ул. Генерала Попова,
  • Секиотовское кольцо с ответвлениями до остановочных павильонов,
  • от д. 29 по ул. 65 лет Победы до магазина «Лента»,
  • ул. Чапаева,
  • пл. Маяковского,
  • ул. Жукова,
  • ул. Пацаева,
  • ул. Чебышева,
  • ул. Кропоткина.

Уборка в ночь с 2 на 3 января:

  • ул. Горького,
  • ул. Генерала Попова,
  • разделительная полоса от Гагаринского моста до Секиотовского кольца,
  • вдоль обочины проезжей части от Гагаринского моста до Секиотовского кольца,
  • ул. Заводская, 
  • ул. Новаторская,
  • ул. Моторная, 
  • разворотное кольцо КРЛЗ,
  • ул. Молодёжная.

 

Уборка в ночь с 3 на 4 января:

  • ул. Энгельса,
  • ул. Набережная,
  • мост через Оку,
  • разделительная полоса от Гагаринского моста до Секиотовского кольца,
  • вдоль обочины проезжей части от Гагаринского моста до ул. Генерала Попова,
  • ул. Молодежная,
  • ул. Платова,
  • ул. Зерновая,
  • ул. Тарутинская, Синие мосты, разворотное кольцо, остановки,
  • ул. Дзержинского.

 

Уборка в ночь с 4 на 5 января:

  • ул. Тульская,
  • мост через Оку,
  • ул. Фомушина (от ул. Генерала Попова до 2-го кольца),
  • вдоль обочины проезжей части от Гагаринского моста до ул. Генерала Попова,
  • Калуга-2,
  • Калуга-1,
  • ул. Ленина,
  • ул. Глаголева,
  • ул. Тельмана,
  • ул. Маяковского. 

 


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Тэги: авто
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