Опубликован график вывоза снега с улиц

В ближайшую неделю коммунальщики планируют продолжить вывоз снега с улиц Калуги. В городской управе опубликовали списки улиц, где будут вестись работы. Водителей призывают обращать внимание на временные знаки и не оставлять там свои машины, чтобы не мешать уборке.
Уборка в ночь с 29 на 30 декабря:
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Уборка в ночь с 30 на 31 декабря:
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Уборка в ночь с 2 на 3 января:
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Уборка в ночь с 3 на 4 января:
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Уборка в ночь с 4 на 5 января:
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