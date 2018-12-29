Опубликован график вывоза снега с улиц

В ближайшую неделю коммунальщики планируют продолжить вывоз снега с улиц Калуги. В городской управе опубликовали списки улиц, где будут вестись работы. Водителей призывают обращать внимание на временные знаки и не оставлять там свои машины, чтобы не мешать уборке.

Уборка в ночь с 29 на 30 декабря:

ул. Суворова,

пер. Кирова,

ул. Набережная,

проезд от ул. Генерала Попова, 16 вдоль д.18 корп. 3 с выездом на ул. Сиреневый Бульвар,

парковки на ул. Фомушина,

ул. Чапаева,

пл. Маяковского,

проезд по ул. Болотникова к железнодорожной больнице, ул. Болотникова,

ул. Жукова,

Калуга-2.

Уборка в ночь с 30 на 31 декабря:

ул. Суворова,

ул. Большевиков,

ул. Генерала Попова,

Секиотовское кольцо с ответвлениями до остановочных павильонов,

от д. 29 по ул. 65 лет Победы до магазина «Лента»,

ул. Чапаева,

пл. Маяковского,

ул. Жукова,

ул. Пацаева,

ул. Чебышева,

ул. Кропоткина.

Уборка в ночь с 2 на 3 января:

ул. Горького,

ул. Генерала Попова,

разделительная полоса от Гагаринского моста до Секиотовского кольца,

вдоль обочины проезжей части от Гагаринского моста до Секиотовского кольца,

ул. Заводская,

ул. Новаторская,

ул. Моторная,

разворотное кольцо КРЛЗ,

ул. Молодёжная.

Уборка в ночь с 3 на 4 января:

ул. Энгельса,

ул. Набережная,

мост через Оку,

разделительная полоса от Гагаринского моста до Секиотовского кольца,

вдоль обочины проезжей части от Гагаринского моста до ул. Генерала Попова,

ул. Молодежная,

ул. Платова,

ул. Зерновая,

ул. Тарутинская, Синие мосты, разворотное кольцо, остановки,

ул. Дзержинского.

Уборка в ночь с 4 на 5 января: