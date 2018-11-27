Сговор АЗС: автомобилистов «нагрели» на 80 миллионов

В понедельник, 26 ноября, на заседании областного правительства в Калуге отметили, что в последнее время стали повышаться цены на горюче-смазочные материалы. Сейчас чиновники разбираются в этом вопросе.
- В отношении продавцов возбуждено уголовное дело по картельному сговору на сумму более 80 миллионов рублей. Проводится рассмотрение дела, - рассказал руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрий КАРЕТИН. - Кроме того, проведена проверка и решается вопрос о нарушении антимонопольного законодательства. Это не в отношении федеральных сетей, а в отношении тех, у кого одна-две заправки в районах, и они на пять-шесть рублей относительно рынка цену задирают. Люди массово обращаются к нам с тем, что в районах цены намного дороже, чем в Калуге.
- Получается нонсенс, почему он задирает? Потому что негде больше заправиться, - подвёл итог разговору губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. – Кто поедет за 80-90 километров заправляться. Конечно, у него приходится! Ругается, плюётся, но заправляется на этой заправке... Немедленно надо навести тут порядок! Те заправочные станции, которые не отвечают требованиям, - туалета нет, магазина нет – это тоже самое. Деньги берут, берут за бензин. Пожалуйста, тогда обеспечьте комплекс минимальных услуг. Это всё входит в эту цену.
Уважаемые читатели! А сколько вы тратите в месяц на топливо для авто? Расскажите в комментариях!
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