Российская беспилотная машина проехала по Калуге

На днях появилась информация о завершении расширенных испытаний беспилотного автомобиля на базе Skoda Superb. Машина практически полностью в автономном режиме доехала из Санкт-Петербурга в Казань.
Разработанный компанией «СтарЛайн» автомобиль имеет третий уровень автономности: он может самостоятельно ехать по заданному маршруту, однако за рулем постоянно должен находиться водитель, готовый перехватить управление в сложной ситуации, пишет издание N+1. Для ориентации в пространстве машина использует стерео- и монокамеру, радар, лидар, а также инерциальную и GPS-систему навигации.
За время испытательной поездки в Казань беспилотный автомобиль преодолел 2,5 тысячи километров и проехал через многие города, включая Великий Новгород, Муром, Калугу, Тулу и Йошкар-Олу. При движении по трассе скорость машины достигала 80 километров в час. Кроме того, беспилотный автомобиль проехал и по нескольким грунтовым дорогам без четких границ и разметки.
Уважаемые читатели! А как вы считаете, есть ли у беспилотных машин перспективы в России? Пишите в комментариях!
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