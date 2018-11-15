Автобусы №93 поедут по новому расписанию

С понедельника, 19 ноября, у муниципальных автобусов маршрута №93 «Европейский квартал» (ул. Полесская) - д. Доможирово» появятся дополнительные вечерние рейсы. Об этом сообщает городская управа Калуги.

Сейчас по будням автобусы отправляются с конечных остановок каждые 20 минут с 6:00 до 19:00 (кроме 11:20, 12:00 и 12:40). К этим рейсам добавятся отправления в 19:30 и 20:00.

По выходным и праздникам автобусы ходят каждые 30 минут с 8:00 до 18:00. С 19 ноября добавятся рейсы в 19:00 и 20:00.