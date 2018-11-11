Рейтинг российских дорог: куда попали Калуга и Обнинск

Почти 60 тысяч человек приняли участие в опросе, с помощью которого россияне оценили качество дорог и доступность парковок в своих городах. По десятибалльной шкале респонденты давали оценку утверждению «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе». Для каждого города аналитики рассчитали средний балл, который показывает, насколько его жители довольны состоянием дорог и парковок.

В списке из 150 городов России первое место занял Грозный (6,8 балла), утверждают эксперты ресурса Domofond.ru. Последним стал город Рубцовск Алтайского края (1,9 балла). Калуга и Обнинск не вошли в Топ-50. С результатом в 4,7 балла наши города заняли соответственно 58 и 59 места. Москва оказалась на 17 месте (5,8 балла), Тула - на 83 (4,4 балла), Смоленск - на 106 (4,1), Орёл - на 114 (4 балла), Брянск - на 130 (3,8),

В целом средний балл по стране составил 4,5 - это на 0,5 балла выше, чем в прошлом году. Почти половина жителей городов считают дороги и ситуацию с парковками крайне неудовлетворительными: 44,5% респондентов поставили им от 1 до 3 баллов. Чуть больше пятой части участников полагают, что в их районе все в порядке: оценки от 8 до 10 баллов выбрали 21,7% респондентов. От 4 до 7 баллов поставили 29,7% опрошенных россиян.

Только в 30 из 150 вошедших в рейтинг городов жители считают, что состояние дорог и парковок выше среднего, и поставили более 5 баллов. Выше 7 баллов не набрал ни один город.

Уважаемые читатели! А какой балл по шкале от 1 до 10 вы бы поставили утверждению «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе»? Пишите в комментариях!