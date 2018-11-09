По маршруту №97 поедет 105-местный автобус

С ноября на маршруте №97 «Швейная фабрика - Канищево» начал работу муниципальный автобус с возможностью льготного проезда.

- По контракту это должен быть автобус большой вместимости, - рассказал нам 8 ноября директор «Управления Калужского троллейбуса» Вадим ВИТЬКОВ. – В данный момент ввиду технической подготовки на этом маршруте работает автобус ПАЗ, но уже со следующей недели там пойдет 105-местный ЛиАЗ.

В день будет выполняться 12 льготных рейсов, сообщали ранее в «Калужском транспорте».

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