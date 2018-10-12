Движение на Правый остановилось из-за ДТП

О проблемах с въездом на Правый берег в пятницу, 12 октября, вечером сообщили пользователи группы «Калуга за рулем».
- На Правый берег лучше не ехать в ближайшее время, мост полностью стоит, на светофоре ДТП, Генерала Попова закрыта, - сообщают пользователи.
Согласно данным «Яндекс.Карт», на Правобережье произошло сразу две аварии.
По картинке с камеры видеонаблюдения видно, что проехать по Гагаринскому мосту можно, но очень медленно и с большим трудом. Пробка растянулась до перекрёстка улиц Кирова и Плеханова.
Уважаемые читатели! А какая дорожная обстановка в вашей части города? Пишите в комментариях!
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