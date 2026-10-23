Дорожники завершают ремонт подъезда к селу Совхоз им. Ленина

Специалисты завершают ремонт дороги в Дзержинском округе в селе Совхоз им. Ленина, рассказал глава Минтранса Калужской области Александр Шпиренко.

В прошлом году участок был разрушен большегрузами. По этой дороге проходят маршруты общественного транспорта и школьного автобуса.

Сейчас на объекте выполнили выборку пучин, восстановили кюветы, укрепили обочины и установили новые остановочные пункты. Также уложили новый асфальт и нанесли разметку.

На объекте работает приемочная комиссия, чтобы проверить качество выполненных работ.