Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области увеличили штрафы для автомобилистов
Новость дня Авто и транспорт

В Калужской области увеличили штрафы для автомобилистов

Дмитрий Ивьев
16.04, 16:03
Административная ответственность ужесточена для тех водителей, которые оставляют свой транспорт возле контейнерных площадок и мешают вывозу мусора.

Закон принят в областном парламенте 16 апреля, сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Для граждан штраф составит от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 7000 до 10 000 рублей, для юрлиц - от 15 000 до 40 000 рублей.

