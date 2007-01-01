Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
В Бабынинском районе арестовали автомобиль водителя за повторную пьяную езду
В Бабынинском районе арестовали автомобиль водителя за повторную пьяную езду

Евгения Родионова
16.04, 13:22
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 16 апреля, прокуратура Бабынинского района сообщила о наложении ареста на автомобиль 39-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в повторном управлении автомобилем в пьяном виде.

— В марте он управлял автомобилем в Бабынинском районе, пока его не остановили гаишники. Медицинское освидетельствование установило у него состояние алкогольного опьянения, - уточнили в прокуратуре.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за такое же правонарушение.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок два года, а также его могут лишить права управления машиной на три года.

Автомобиль арестовали.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
18+