В Калужской области усилят работу по безопасности на дорогах

Губернатор Владислав Шапша 15 апреля принял участие в заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. По итогам совещания он дал ряд поручений региональным ведомствам.

Особую обеспокоенность вызывает рост числа наездов на пешеходов в Калуге и Кирове. Глава региона поручил подробно разобрать каждый такой случай и предложить конкретные меры, которые помогут предотвратить подобные аварии.

Ещё одна важная тема — средства индивидуальной мобильности: самокаты, гироскутеры и другие устройства. Калужская область вошла в число регионов, где уже утверждён план по регулированию их использования.

Все средства, которые поступают в Дорожный фонд области от штрафов за нарушения ПДД, направляются на улучшение ситуации на дорогах. В 2025 году с учётом других источников на эти цели выделили 1,1 миллиарда рублей.

При этом губернатор подчеркнул: одних только технических мер недостаточно. Важно также заниматься профилактикой и формировать культуру безопасного вождения — эту работу в регионе планируют усилить.