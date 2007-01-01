Калужанина осудят за повторную пьяную езду

В четверг, 16 апреля, прокуратура города Калуги сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— В ноябре 2025 года мужчина управлял своим автомобилем на территории Калуги. Его остановили сотрудники ДПС. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, - уточнили в прокуратуре.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, а также лишение водительских прав на три года.