На улице Гвардейской убрали «лежачий полицейский»

Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила калужанка в социальных сетях.

По её словам, из-за этого водители машин не соблюдают скоростной режим.

— Куда жаловаться? - пишет женщина. - На пешеходном переходе вчера чуть не сбили пожилую женщину, так как гоняют беспрепятственно. Да и в принципе там не хватает ДПС в дневное время.

— Искусственная неровность будет восстановлена до конца июня, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.