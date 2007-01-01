На улице Гвардейской убрали «лежачий полицейский»
Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила калужанка в социальных сетях.
По её словам, из-за этого водители машин не соблюдают скоростной режим.
— Куда жаловаться? - пишет женщина. - На пешеходном переходе вчера чуть не сбили пожилую женщину, так как гоняют беспрепятственно. Да и в принципе там не хватает ДПС в дневное время.
— Искусственная неровность будет восстановлена до конца июня, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.
